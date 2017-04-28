Ги Буше: Сейчас Карлссон – больше чем звезда

Главный тренер «Оттавы» Ги Буше высказался о защитнике команды Эрике Карлссоне, который принес «сенаторам» победу в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» (2:1).

«Вот что делают великие игроки – они включаются в нужный момент и могут справляться с давлением. Не думаю, что к этому вообще можно привыкнуть. Наши болельщики должны очень ценить то, что у нас есть.

Сейчас Карлссон – больше чем звезда, и это просто невероятно, что он делает. Он очень техничный хоккеист, который стал звездой, а теперь вырос в победителя. На протяжении всего года он вдохновляет нас», – приводит слова Буше официальный сайт НХЛ.

Напомним, 26-летний швед забросил победную шайбу на 16-й минуте третьего периода.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Оттаве.