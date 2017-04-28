Себастьян Феттель: От «Мерседеса» стоит ждать сильного выступления, другой расклад окажется неожиданным

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при России.

«В теории это подходящая трасса именно для «Мерседеса», поэтому в первую очередь стоит ждать их сильного выступления, а любой другой расклад окажется неожиданным.

Насколько я понимаю, в прошлом году наш автомобиль просто отлично чувствовал себя в паре поворотов. Поскольку концепция машины осталась во многом прежней, несмотря на смену регламента, мы тоже должны показать себя с сильной стороны в определенных секциях.

В прошлом году в некоторых местах мы, к сожалению, проигрывали. Я надеюсь, что в этом году мы исправим ситуацию. Посмотрим – по крайней мере, погода не предвещает сюрпризов», - приводит слова Феттеля Autosport.com.ru.

Напомним, российский этап Формулы-1 пройдет с 28 по 30 апреля.