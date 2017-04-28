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Даниил Квят: Домашний Гран-при – привилегия для любого гонщика

Источник:  F1news.ruКомментарии

Пилот «Торо Россо» Данииил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Сочи.

«На домашнем этапе приходится больше работать за пределами трассы, но это вполне ожидаемо. Домашний Гран-при – привилегия для любого гонщика, в том числе для меня. Несколько дней назад я участвовал в мероприятиях в Москве, вчера тоже был насыщенный день, но мне понравилось, поскольку меня окружали интересные люди. Кроме того, было здорово попробовать свои силы в керлинге.

В этом году у нас вполне универсальная машина, быстрая на трассах любого типа. В Австралии, Китае и Бахрейне мы боролись за выход в финал квалификации, за очки в гонке. Как я уже сказал, при столь плотной борьбе важно все делать верно, поскольку борьба с четвертого по седьмое места в Кубке конструкторов очень плотная», - приводит слова Квята F1news.

Напомним, российский этап Формулы-1 пройдет с 28 по 30 апреля.

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