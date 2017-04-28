Курбан Бердыев: Не веду переговоров с другими клубами, все мои мысли связаны с «Ростовом»

Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах с другими клубами, которая появилась в СМИ.

«Я не вел и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», - приводит слова Бердыева официальный сайт «Ростова».

Напомним, ряд российских СМИ заявили, что Курбан Бекиевич летом может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера «Зенита».