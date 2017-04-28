Екатерина Бычкова: Шарапова точно вернется в топ-10 мирового рейтинга

Эксперт «Советского спорта», экс-теннисистка, входившая в топ-100 WTA Екатерина Бычкова, прокомментировала возвращение Марии Шараповой на корт.

– Первые же матчи показали, что Мария настроена очень серьезно. Она вышла не просто для того, чтобы красиво уйти через какое-то время. Нет, она настоящий лидер, и очень скоро она снова вернется в топ-10.



– Но в недавнем интервью «Советскому спорту» Вы говорили, что мужчина-теннисист после паузы восстанавливается легче, а у женщин процесс возвращения затягивается...

– Это в том случае, если у тебя была действительно пауза. Например, из-за травмы. У Марии – история совсем иная. И она весь этот год, наверняка, поддерживала себя в форме.

– И все-таки, стоит ждать побед ее в скором времени?

– Точных прогнозов давать не буду, но повторюсь: по всему видно, что возвращение в топ-10 – не за горами.