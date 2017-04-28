Хенрик Лундквист: Все свелось к моменту, в котором я не видел шайбу

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист после первого матча второго раунда НХЛ с «Оттавой» (1:2) прокомментировал вторую пропущенную шайбу, которую забросил защитник «сенаторов» Эрик Карлссон.

«На линии шайбы были трое хоккеистов, а я с ней не справился. Она попала мне в шлем и залетела в ворота. Я полагал, что при таком числе игроков на пути шайбы она до меня не дойдет, но так случилось. Это неприятно.

Такова вратарская доля. По ходу матча я принял 100, может быть 150 решений, показывал свою игру, делал все правильно. Но в итоге все свелось к моменту, в котором я не видел шайбу и пытался играть активно. Только по этому моменту у меня есть к себе вопросы. Вот так и бывает», – приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.