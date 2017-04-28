Таски согласился перейти в «Трабзонспор»
Защитник «Спартака» Сердар Таски дал свое согласие на переход в турецкий «Трабзонспор», сообщает Fanatik.
30-летний футболист достанется турецкому клубу бесплатно, поскольку его контракт с красно-белыми истекает предстоящим летом.
Сообщается, что зарплата немца в новом клубе составит 2,5 миллиона евро.
Напомним, Таски в текущем сезоне принял участие в 16 матчах красно-белых.
Немецкий портал transfermarkt.de оценивается футболиста в три миллиона евро.
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