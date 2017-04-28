Массимо Каррера: В матче с ЦСКА «Спартак» должен показать свою игру
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера рассказал, чего ждет от матча 26-го тура премьер-лиги с ЦСКА.
«Нам предстоит непростой матч. Надеюсь, он получится красивым и зрелищным. У нас есть преимущество в очках, которое позволяет дышать свободно.
Мы должны выйти на поле, чтобы показать свою игру, потому что мы не в состоянии только обороняться.
Мы всегда стараемся сыграть в свой футбол. Иногда это трудно, когда мы встречаемся с закрытыми командами. Но мы всегда играем на победу», – приводит Tutto Juve слова Карреры.
Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 30 апреля на Арене ЦСКА. Начало – 17:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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