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«Реал» договорился с де Хеа об условиях контракта

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» договорился с голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа об условиях контракта, сообщает Marca.

По информации издания, вратарь сборной Испании подпишет долгосрочный контракт с небольшим понижением зарплаты.

Сообщается, что Де Хеа уже обратился к руководству своего клуба с просьбой начать вести переговоры.

Напомним, контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года, по его условиям 26-летний вратарь получает 12 миллионов евро в год с вычетом налогов.

Немецкий портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро, не смотря на то, что в его контракте до 2016 года числилась сумма отступных в 60 миллионов евро.

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