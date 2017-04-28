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Виталий Петров: Если Квят заедет в Сочи в десятку, это уже будет победа

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров высказался о том, на какой результат может рассчитывать пилот «Торо Россо» Даниил Квят на Гран-при России в Сочи.

«Для Даниила будет тяжелый уик-энд, но он показывал в Сочи хорошие результаты раньше. Его потенциал нужно воплотить в реальность. Если Квят заедет в десятку, то это уже будет победа. Главное, это хорошо квалифицироваться.

Нынешний гран-при отличается от предыдущих погодой, в этот раз теплее. А организация как всегда на высшем уровне. Поменялась немного сама «Формула-1», она стала еще более скоростной, круги проходятся на три-четыре секунды быстрее, возросли перегрузки», – приводит «RT на русском» слова Петрова.

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