Андрей Будогосский: Безбородов остается арбитром матча ЦСКА – «Спартак»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, Владислав Безбородов остается арбитром на центральную встречу 26-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Я могу сказать только, что Безбородов отработал матч вчера и продолжает судить 30 апреля.

У нас есть комиссия, если она сочтет нужным, то рассмотрит какие-то эпизоды судейства матча «Анжи» – «Томь», если не сочтет, значит не будет рассматривать», – сказал Будогосский «Р-Спорту».

Напомним, вчера Безбородов отработал матч «Анжи»- Томь» (3:3). Все три гола махачкалинцев были забиты с пенальти, а футболисты «Томи» в общей сложности получили семь желтых карточек.

Встреча ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля на поле стадиона армейцев.