Молодежное первенство. 26-й тур. «Локомотив» примет «Рубин» и другие матчи
Результаты матчей 26-го тура молодежного первенства России.
Матч
Место и дата
28 апреля 16:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 апреля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 апреля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
29 апреля 17:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 апреля , Темп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 апреля , Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция
Матч
Крылья Советов (мол) - Оренбург (мол)
Место и дата
30 апреля , Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 апреля 13:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция
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