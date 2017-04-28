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Молодежное первенство. 26-й тур. «Локомотив» примет «Рубин» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 26-го тура молодежного первенства России.

Матч

Локомотив (мол) - Рубин (мол)

Место и дата

28 апреля 16:30, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА (мол) - Спартак (мол)

Место и дата

29 апреля 12:00, Октябрь, Онлайн-трансляция

Матч

Терек (мол) - Урал (мол)

Место и дата

29 апреля 14:00, им. А.А.Кадырова, Онлайн-трансляция

Матч

Уфа (мол) - Арсенал (мол)

Место и дата

29 апреля 17:00, Башинформсвязь-Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Томь (мол) - Зенит (мол)

Место и дата

30 апреля , Темп, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар (мол) - Анжи (мол)

Место и дата

30 апреля , Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция

Матч

Крылья Советов (мол) - Оренбург (мол)

Место и дата

30 апреля , Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

Матч

Ростов (мол) - Амкар (мол)

Место и дата

30 апреля 13:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

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