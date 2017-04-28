Александр Мостовой: Чемпионство «Спартака» не зависит от того, как закончится игра с ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА.

– Ничья «Спартак» устраивает. Он, в принципе, может играть на ничью есть запас очков, – сказал Мостовой в интервью «Собеседнику». – Но если еще и получится забить в начале, то это будет еще лучше. Промес, через которого строится вся атака, в очень хорошей форме, и Фернандо, который тоже многое решает.

Думаю, чемпионство «Спартака» уже не зависит от того, как закончится игра с ЦСКА. Не сомневаюсь, что так оно и будет, и говорил это еще после проигранного матча с «Ростовом» (0:3). Из соперников останутся только «Томь», «Амкар» и «Арсенал».

Напомним, матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля на поле стадиона армейцев.