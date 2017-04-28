Немецкое издание Der Spiegel опубликовало факты откупа Роналду от обвинения в изнасиловании
Немецкое издание Der
Spiegel представило фрагменты документов, подтверждающих факт откупа форварда «Реала»
Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году, сообщает Lenta.ru.
Der Spiegel привел часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который договаривался с пострадавшей девушкой о сумме компенсации. Стороны сошлись на сумме в 260 тысяч евро. Также португальцу пришлось заплатить посреднику и юристам.
Ранее стало известно, что инцидент произошел 13 июня 2009 года в отеле в Лас-Вегасе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка. Сам игрок опроверг эту информацию, назвав ее журналистской фантастикой.
DER SPIEGEL:— M·A·J (@UltraAutistic) 27 апреля 2017 г.
Documents that reveal Ronaldo's alias in the settlement agreement between himself and the party he raped in a Las Vegas hotel pic.twitter.com/FhU3UHj3sw