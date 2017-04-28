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Немецкое издание Der Spiegel опубликовало факты откупа Роналду от обвинения в изнасиловании

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Немецкое издание Der Spiegel представило фрагменты документов, подтверждающих факт откупа форварда «Реала» Криштиану Роналду от обвинений в изнасиловании в США в 2009 году, сообщает Lenta.ru.

Der Spiegel привел часть переписки Роналду с адвокатом Осорио де Кастро, который договаривался с пострадавшей девушкой о сумме компенсации. Стороны сошлись на сумме в 260 тысяч евро. Также португальцу пришлось заплатить посреднику и юристам.

Ранее стало известно, что инцидент произошел 13 июня 2009 года в отеле в Лас-Вегасе. В изнасиловании Роналду обвинила 20-летняя американка. Сам игрок опроверг эту информацию, назвав ее журналистской фантастикой.

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