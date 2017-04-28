Райан Брокхофф: Слышал, что русские только и делают, что сидят в бане и пьют водку
Австралийский баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Райан Брокхофф рассказал о своей жизни в России.
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Многие
иностранцы, приезжающие в Россию,
говорят, что здесь они чувствуют себя
подавленными. Какой вы нашли страну и
как ощущаете себя здесь?
– Краснодар несколько отличается от других городов России, – говорит Брокхофф в интервью «Газете.Ru». Погода здесь лучше. Безусловно, есть много мест, где климат гораздо жестче – очень холодно, сыро. Ну ты не сильно зацикливаешься на этом. Мы много времени проводим в дороге, и сезон пролетает довольно быстро. А когда тебя окружают твои друзья, эти невзгоды становятся не такими заметными. Уныние не успевает завладеть тобой.
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Вы
помните, когда впервые увидели снег?
Сомневаюсь, что это было в Австралии.
– Конечно, это было не в Австралии. Впервые я увидел снег, когда учился в колледже с США. Сейчас это стало обыденным для меня, но в моем детстве я подобного не видел.
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Многие
иностранцы часто слышат байки, что
Россия — это страна, где по улицам
разгуливают медведи, а люди пьют водку
и играют на балалайках. Вам тоже доводилось
слышать подобные истории?
– Я точно слышал истории про водку. Что русские только и делают, что сидят в бане, пьют водку, затем выходят на мороз «в чем мать родила» и снова возвращаются в баню, чтобы выпить еще. Так что я в курсе этих разговоров.
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А
сами вы водку пробовали?
– Да, водку я пробовал. Я бы не назвал себя большим любителем подобных напитков, но пить водку мне приходилось. Весьма недурно.