Райан Брокхофф: Слышал, что русские только и делают, что сидят в бане и пьют водку

Австралийский баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Райан Брокхофф рассказал о своей жизни в России.

– Многие иностранцы, приезжающие в Россию, говорят, что здесь они чувствуют себя подавленными. Какой вы нашли страну и как ощущаете себя здесь?

– Краснодар несколько отличается от других городов России, – говорит Брокхофф в интервью «Газете.Ru». Погода здесь лучше. Безусловно, есть много мест, где климат гораздо жестче – очень холодно, сыро. Ну ты не сильно зацикливаешься на этом. Мы много времени проводим в дороге, и сезон пролетает довольно быстро. А когда тебя окружают твои друзья, эти невзгоды становятся не такими заметными. Уныние не успевает завладеть тобой.

– Вы помните, когда впервые увидели снег? Сомневаюсь, что это было в Австралии.

– Конечно, это было не в Австралии. Впервые я увидел снег, когда учился в колледже с США. Сейчас это стало обыденным для меня, но в моем детстве я подобного не видел.

– Многие иностранцы часто слышат байки, что Россия — это страна, где по улицам разгуливают медведи, а люди пьют водку и играют на балалайках. Вам тоже доводилось слышать подобные истории?

– Я точно слышал истории про водку. Что русские только и делают, что сидят в бане, пьют водку, затем выходят на мороз «в чем мать родила» и снова возвращаются в баню, чтобы выпить еще. Так что я в курсе этих разговоров.

– А сами вы водку пробовали?

– Да, водку я пробовал. Я бы не назвал себя большим любителем подобных напитков, но пить водку мне приходилось. Весьма недурно.