Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Футбол  Локомотив (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Футбол  Аталанта- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Райан Брокхофф: Слышал, что русские только и делают, что сидят в бане и пьют водку

Источник:  Газета.RuКомментарии

Австралийский баскетболист клуба «Локомотив-Кубань» Райан Брокхофф рассказал о своей жизни в России.

– Многие иностранцы, приезжающие в Россию, говорят, что здесь они чувствуют себя подавленными. Какой вы нашли страну и как ощущаете себя здесь?
– Краснодар несколько отличается от других городов России, – говорит Брокхофф в интервью «Газете.Ru». Погода здесь лучше. Безусловно, есть много мест, где климат гораздо жестче – очень холодно, сыро. Ну ты не сильно зацикливаешься на этом. Мы много времени проводим в дороге, и сезон пролетает довольно быстро. А когда тебя окружают твои друзья, эти невзгоды становятся не такими заметными. Уныние не успевает завладеть тобой.

– Вы помните, когда впервые увидели снег? Сомневаюсь, что это было в Австралии.
 – Конечно, это было не в Австралии. Впервые я увидел снег, когда учился в колледже с США. Сейчас это стало обыденным для меня, но в моем детстве я подобного не видел.

– Многие иностранцы часто слышат байки, что Россия — это страна, где по улицам разгуливают медведи, а люди пьют водку и играют на балалайках. Вам тоже доводилось слышать подобные истории?
– Я точно слышал истории про водку. Что русские только и делают, что сидят в бане, пьют водку, затем выходят на мороз «в чем мать родила» и снова возвращаются в баню, чтобы выпить еще. Так что я в курсе этих разговоров.

– А сами вы водку пробовали?
 – Да, водку я пробовал. Я бы не назвал себя большим любителем подобных напитков, но пить водку мне приходилось. Весьма недурно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)«Люби меня, люби». Американец из «Локо-Кубани» спел «Отпетых мошенников» (видео)Американский центровой «Локомотива-Кубани» Кевин Джонс необычным образом принял участие в благотворительном проекте «Слабо?»«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 84:71 в пользу «Локомотива-Кубани».«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очковБаскетболисты «Локомотива-Кубань» в гостях нанесли поражение рижскому клубу ВЭФ в в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о победе над «Химками», двойном чемпионстве и возможном возвращении Тимофея Мозгова в Россию.Евгений Пашутин: Мы тотально не справились с установкой на игруГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал домашнее поражение от «Локомотив-Кубани» (77:83) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.Саша Обрадович: Мы провели хорошую игру и заслужили победу над УНИКСомГлавный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал выездную победу над УНИКСом (83:77) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.3 апреля матчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчанияМатчи Единой Лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время теракта в петербургском метро.Андрей Ведищев: Лимиты – для детских соревнований, профессионалам нужна конкуренцияПрезидент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев высказался о лимите на легионеров в Единой лиге ВТБ.«Зенит» выиграл у «Локомотива-Кубани» и продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 12 матчейБаскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли в Краснодаре «Локомотив-Кубань» со счетом 83:80 (19:25, 28:18, 12:22, 24:15).Центровой Берзиньш покидает «Локомотив-Кубань»Центровой сборной Латвии Каспарс Берзиньш покидает «Локомотив-Кубань», сообщают «Известия».Баскетбольный «Зенит» показал футбольному, как надо обыгрывать пермские командыБаскетбольный «Зенит» показал футбольному, как надо обыгрывать пермские команды«Зенит» побеждает главного неудачника сезона, Тулсон становится футболистом, а Карасев-старший готов побеждать «Локомотив».Василий Карасев: Наша задача – подвести к игре с «Локомотивом-Кубанью» Карасева и МарковичаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев после победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) поделился ожиданиями от четвертой встречи с «Локомотивом-Кубанью» по ходу сезона и высказался о перспективах Андрея Десятникова.Защитник «Зенита» Демонте Харпер: Уже адаптировался в команде. Я полностью вписываюсь в игруЗащитник «Зенита» Демонте Харпер поделился впечатлениями от победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) и рассказал об адаптации в петербургской команде.Саша Обрадович: Мы потеряли свой шанс еще в первом матчеГлавный тренер баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.Андрей Ведищев: Задача «Локо» на сезон – попасть в ЕвролигуПрезидент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Уникахи» (74:63) в полуфинале Еврокубка.«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в полуфинале ЕврокубкаВо втором матче полуфинальной серии плей-офф Еврокубка «Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» со счетом 63:74 (11:27, 13:10, 18:16, 21:21).«Локомотив-Кубань» проиграл «Уникахе» в первом матче полуфинала Кубка ЕвропыБаскетболисты «Локомотива-Кубань» уступили испанской «Уникахе» в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Кубка Европы.Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимЕще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимМаркович потерял тренировочную форму, Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.Василий Карасев: В таких играх, как с «Локомотивом», сразу видно, кто есть ктоГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении (77:88) от «Локомотива-Кубани» в четвертьфинале Еврокубка.Саша Обрадович: Могло показаться, что победа над «Зенитом» далась «Локомотиву-Кубани» легко, но это не такГлавный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился мнением о победе над «Зенитом» (88:77) в четвертьфинале Еврокубка.
Футбол
Таски согласился перейти в «Трабзонспор»
Теннис
Екатерина Бычкова: Шарапова точно вернется в топ-10 мирового рейтинга
Формула-1
Даниил Квят: Домашний Гран-при – привилегия для любого гонщика
Хоккей
Александр Овечкин: Нам самим надо диктовать ход игры
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Райан Брокхофф
Райан Брокхоффвсе новости