Дмитрий Чернышенко: Переход на площадки канадского размера пойдет на пользу российскому хоккею
Президент КХЛ Дмитрий
Чернышенко высказался за переход в России на площадки североамериканских
размеров.
«Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается ФХР. Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага.
Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане», – приводит ТАСС слова Чернышенко.
Отметим, что на данный момент на североамериканских площадках (60x26 метров) играют «Лада», «Адмирал» и «Медвешчак».
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