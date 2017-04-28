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Дмитрий Чернышенко: Переход на площадки канадского размера пойдет на пользу российскому хоккею

Источник:  ТАССКомментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко высказался за переход в России на площадки североамериканских размеров.

«Это комплексный вопрос, который сейчас детально прорабатывается ФХР. Комиссия федерации инспектирует арены клубов из различных лиг, чтобы вынести заключение о целесообразности такого шага.

Важно понимать объем затрат, которые лягут на клубы и регионы. Уверен, что переход на площадки канадского размера пойдет только на пользу российскому хоккею как в спортивном, так и в зрительском плане», – приводит ТАСС слова Чернышенко.

Отметим, что на данный момент на североамериканских площадках (60x26 метров) играют «Лада», «Адмирал» и «Медвешчак».

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