Бибрас Натхо: Подойдем к дерби с боевым настроем, обязаны победить
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо – о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
– Впереди
главное дерби страны. Может ли разгромная
победа над «Локомотивом» заставить понервничать соперников?
– Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть десять матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдем к дерби с боевым настроем и обязаны победить.
Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» состоится 30 апреля на поле стадиона армейцев.
Матч
Место и дата
30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически