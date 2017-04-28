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Сироткин не смог завершить практику Гран-при России из-за проблем с мотором

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший Нико Хюлькенберга в первой свободной практике Гран-при России, не смог завершить заезд из-за проблем с мотором.

Двигатель на болиде Сироткина отключился на прямой перед вторым поворотом.

Напомним, российский этап Формулы-1 проходит с 28 по 30 апреля в Сочи.

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