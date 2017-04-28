Сироткин не смог завершить практику Гран-при России из-за проблем с мотором
Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший Нико Хюлькенберга в первой свободной практике Гран-при России, не смог завершить заезд из-за проблем с мотором.
Двигатель на болиде Сироткина отключился на прямой перед вторым поворотом.
Early trouble for Sirotkin as he grinds to a halt on the inside of Turn 2— Formula 1 (@F1) 28 апреля 2017 г.
He's unable to restart the car 😕#RussianGP 🇷🇺 #FP1 pic.twitter.com/t2MVK8Pj9i
Напомним, российский этап Формулы-1 проходит с 28 по 30 апреля в Сочи.
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