Сироткин не смог завершить практику Гран-при России из-за проблем с мотором

Резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший Нико Хюлькенберга в первой свободной практике Гран-при России, не смог завершить заезд из-за проблем с мотором.

Двигатель на болиде Сироткина отключился на прямой перед вторым поворотом.

Early trouble for Sirotkin as he grinds to a halt on the inside of Turn 2



He's unable to restart the car 😕#RussianGP 🇷🇺 #FP1 pic.twitter.com/t2MVK8Pj9i