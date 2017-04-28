«Бавария» продлил контракт с Алькантарой до 2021 года

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара продлил контракт с клубом до 2021 года.

26-летний испанец проводит четвертый сезон в составе немецкого клуба, куда перешел из «Барселоны».

«Вместе со своей семьей чувствую себя в Мюнхене как дома. Здесь все отлично. Я хочу в будущем выиграть много трофеев с «Баварией», – сказал Алькантара.

В нынешнем сезоне Алькантара забил пять голов и сделал пять голевых передач в 25 матчах бундеслиги.

«Мы довольны, что такой великолепный игрок будет выступать за «Баварию» еще долгое время», – заявил председатель правления «Баварии» Капл-Хайнц Румменигге.

Напомним, ранее «Бавария» выкупила контракт полузащитника Кингсли Комана у «Ювентуса».

Добавим, что предыдущий контракт Алькантары был рассчитан до 2019 года.