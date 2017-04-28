«Бавария» продлил контракт с Алькантарой до 2021 года
Полузащитник «Баварии»
Тиаго Алькантара продлил контракт с клубом до 2021 года.
26-летний испанец проводит четвертый сезон в составе немецкого клуба, куда перешел из «Барселоны».
«Вместе со своей семьей чувствую себя в Мюнхене как дома. Здесь все отлично. Я хочу в будущем выиграть много трофеев с «Баварией», – сказал Алькантара.
В нынешнем сезоне Алькантара забил пять голов и сделал пять голевых передач в 25 матчах бундеслиги.
«Мы довольны, что такой великолепный игрок будет выступать за «Баварию» еще долгое время», – заявил председатель правления «Баварии» Капл-Хайнц Румменигге.
Напомним, ранее «Бавария» выкупила контракт полузащитника Кингсли Комана у «Ювентуса».
Добавим, что предыдущий контракт Алькантары был рассчитан до 2019 года.
Presseerklärung - @Thiago6 verlängert vorzeitig bis 2021: https://t.co/vcp20SxaAH #Thiago2021 pic.twitter.com/ZFQJhyKxKj— FC Bayern München (@FCBayern) 28 апреля 2017 г.