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У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировал

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кими Райкконен
Кими РайкконенИсточник: Gettyimages.ru

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой практике Гран-при России.

37-летний финн преодолел 19 кругов, а его лучшее время - 1:36.074. Вторым стал его соотечественник из «Мерседеса» Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров еще один пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м, а его соотечественник, резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший в заезде Нико Хюлькенберга», не смог финишировать из-за проблем с мотором.

Формула-1
Гран-при России
Первая практика

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.36,074 (19 кругов)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,045 (24)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,607 (23)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,100 (19)
5. Себастьян Феттель («Феррари») +1,156 (19) 
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,216 (19)
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,383 (29)
8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,826 (29)
9. Ланс Стролл («Уильямс») +1,870 (30)
10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,991 (28)
11. Даниил Квят («Торо Россо») +2,422 (17)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,673 (23)
13. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,739 (16)
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,902 (17)
15. Джолион Палмер («Рено») +3,084 (16)
16. Ромен Грожан («Хаас») +3,459 (17)
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,467 (19)
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,657 (21)
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,005 (20)
20. Сергей Сироткин («Рено») – без времени (2)

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