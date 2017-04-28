У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировал

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой практике Гран-при России.

37-летний финн преодолел 19 кругов, а его лучшее время - 1:36.074. Вторым стал его соотечественник из «Мерседеса» Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров еще один пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м, а его соотечественник, резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший в заезде Нико Хюлькенберга», не смог финишировать из-за проблем с мотором.

PROVISIONAL CLASSIFICATION



Ice Man on top in sunny Sochi 😎



P1 and P2 for Finland 💪#RussianGP #FP1 pic.twitter.com/48Y373zV1p — Formula 1 (@F1) 28 апреля 2017 г.

Формула-1

Гран-при России

Первая практика

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.36,074 (19 кругов)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,045 (24)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,607 (23)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,100 (19)

5. Себастьян Феттель («Феррари») +1,156 (19)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,216 (19)

7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,383 (29)

8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,826 (29)

9. Ланс Стролл («Уильямс») +1,870 (30)

10. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,991 (28)

11. Даниил Квят («Торо Россо») +2,422 (17)

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,673 (23)

13. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,739 (16)

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,902 (17)

15. Джолион Палмер («Рено») +3,084 (16)

16. Ромен Грожан («Хаас») +3,459 (17)

17. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,467 (19)

18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,657 (21)

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +4,005 (20)

20. Сергей Сироткин («Рено») – без времени (2)