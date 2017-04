У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировал

Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время в первой практике Гран-при России.

37-летний финн преодолел 19 кругов, а его лучшее время - 1:36.074. Вторым стал его соотечественник из «Мерседеса» Валттери Боттас. Замкнул тройку лидеров еще один пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят стал 11-м, а его соотечественник, резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин, заменивший в заезде Нико Хюлькенберга», не смог финишировать из-за проблем с мотором.

