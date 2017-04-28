Владимир «No[o]ne» Миненко: Любим разбить противника в начале, чтобы он опустил руки

Игрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко прокомментировал победу команды над iG.Vitality в 1/8 финала The Kiev Major.



«Это было великолепно. У меня нет других слов. Мы победили, и все болели за нас. Это всегда помогает.



Мы выбирали героев серьёзнее. Деталей не выдам, чтобы наших персонажей не забанили. В процессе участвуют все, но последнее слово за Solo.



Мы очень агрессивны и любим разбить противника в начале, чтобы он опустил руки. Обычно выигрываем линии, и при этом у нас есть герой, который фармит в лесу. Но «Дота» — игра момента, и не всегда получается так исполнять. В этом случае играем стандартно».



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