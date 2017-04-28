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Александр Тихонов: В СБР пытаются свалить всю ответственность на министерство спорта

Источник:  Официальный сайт Александра ТихоноваКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что решение по главному тренеру сборной России будет принимать министр спорта Павел Колобков.

«Прочитал новость о том, что главного сборной России будет утверждать министр спорта Павел Колобков. У меня есть встречное предложение – всех старших и главных тренеров в федерациях по всем видам спорта отправлять на утверждение президенту Российской Федерации.

В конце концов, он и так принимает все ключевые решения в спорте. При его непосредственном участии были получены Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу. Ну а если серьезно, то это уже не смешно. На пороге май, а спортсменки до сих пор не знают, с кем они будут готовиться. Когда биатлоном руководили профессионалы, все решения вырабатывались на тренерском совете, а затем принимались президентом СБР. И ничего в министерстве спорта согласовывать было не надо.

А когда не хватает опыта работы в данном виде спорта, то пытаются свалить всю ответственность за принятое решение на министерство спорта. Я считаю, что это абсурд. У министра спорта и так хватает забот по всей огромной территории России. Есть и такие глобальные проблемы, как подготовка специалистов, молодых тренеров, специалистов по спортивной медицине, юридическое сопровождение спортсменов. На президентском совете по спорту будет подниматься вопрос о кадровом резерве. Эти вопросы должен решать министр спорта, а не разбираться в каждом из видов спорта и принимать решения в ручном режиме. Он же не специалист в биатлоне или в керлинге. Более абсурдной практики нет ни в одной стране мира», – приводит слова Тихонова его официальный сайт.

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