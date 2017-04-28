Капитан сборной Румынии по теннису извинился за слова в адрес Серены Уильямс

Капитан сборной Румынии по теннису в Кубке Федерации Илие Настасе извинился за свои высказывания в адрес первой ракетки мира Серены Уильямс и ее будущего ребенка.

«Мои высказывания на матче Кубка Федерации справедливо вызвали споры и огорчение среди публики, прессы и в мире белого спорта. Не буду пытаться защищать эти слова, но заверяю, что за ними было только мое желание защитить интересы румынской команды и румынского тенниса.

Знаю, что ничто не может оправдать мои слова, – ни напряженность матча, ни нонконформистское поведение, которым я известен, ни злосчастная эскалация ситуации. Но моя жизнь посвящена теннису и его публике, и я прошу принять, насколько это возможно, мои извинения», – написал Настасе в Facebook.

Напомним, на пресс-конференции Кубка Федерации Настасе по поводу будущего ребенка американки Серены Уильямс, сказал: «Посмотрим, какого цвета он будет. Шоколадного с молоком?».

Илие был исключен из команды решением местной Федерации тенниса.