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Ловрен подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии
Ловрен подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»
Источник: ФК «Ливерпуль»

Защитник Деян Ловрен продлил контракт с «Ливерпулем». Соглашение рассчитано на долгосрочный период, при этом точные его сроки не называются.

27-летний хорват проводит третий сезон в составе «красных». И в нынешнем чемпионате Ловрен впервые забил за «Ливерпуль».

«Думаю, сегодня я самый счастливый человек на планете, – сказал Ловрен. – Еще одна моя мечта воплотилась в жизнь. Я всегда мечтал, чтобы как можно дольше играть за клуб, который я люблю».

Отметим, что в 15 матчах, когда за «Ливерпуль» в центре обороны играли Ловрен и Жоэль Матип, «красные» потерпели лишь одно поражение.

Ранее защитник выступал за «Динамо» из Загреба (2008-2009), «Лион» (2010-2013) и «Саутгемептон» (2013-2014).

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