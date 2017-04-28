Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт- : -Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Горшков: Конкуренция в мировом фигурном катании обострилась

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал об усилившейся конкуренции в этом виде спорта.

– В преддверии Олимпийских игр в фигурном катании конкуренция обостряется. Если раньше медали чемпионата мира завоевывали представители 8 стран, то в этом году лишь 6. В последние годы произошел резкий скачок в техническом оснащении фигуристов. Например, американец Нэтан Чен владеет всеми видами прыжков в четыре оборота.

Все это привело к тому, что ни одной стране не удалось добиться максимального количества квот для участия в Олимпийских играх. Лучшего результата удалось добиться сборной Канады – от них на Олимпиаде будет 11 участников, от России и США по 10, – сказал Горшков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Горшков: Перед Олимпиадой есть опасения за танцы на льду и мужское катаниеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал о текущих проблемах этого вида спорта.Александр Горшков: В очередной раз выражаю свое восхищение МедведевойПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Токио.Александр Горшков: У нас нет медального плана на ЧМ. Мы же имеем дело с людьми, а не роботамиПрезидент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков рассказал об ожиданиях от выступления российских фигуристов на чемпионате мира в Хельсинки.Александр Горшков: Главное, чтобы спортсмены на ЧМ реализовали свой потенциалПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира, который пройдет в с 29 марта по 2 апреля в Хельсинки.Липницкая пропустит финал Кубка РоссииРоссийская фигуристка Юлия Липницкая не сможет принять участие в финале Кубка России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.Александр Горшков: У Плющенко есть шансы выступить на ОлимпиадеПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в расширенном списке сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.Александр Горшков: Отменой чемпионата мира в Сочи создан неприятный прецедентПрезидент Федерации фигурного катания России, олимпийский чемпион Александр Горшков – о решении международной федерации по переносу чемпионата мира по бобслею и скелетону из России.Сотникова не выступит на чемпионате России и может пропустить весь сезонРоссийская фигуристка Аделина Сотникова, выступающая в одиночном катании, не примет участия в чемпионате России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.День в истории. Александру Горшкову – 708 октября свой 70-й день рождения отмечает легендарный советский фигурист, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, ныне президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.Александр Горшков: Конкуренция с хоккеем - одна из проблем фигуристовПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил на пресс-конференции, что конкуренция с хоккеем за ледовое время на катках –одна из проблем развития фигурного катания.Виталий Смирнов: В состав комиссии по допингу включили Эрнста, Тарпищева, Попова, Жукова, УсмановаГлава независимой комиссии ОКР по вопросам допинга Виталий Смирнов сообщил о том, кто войдет в состав комиссии.Александр Горшков: Халявин, возможно, будет выступать за ИспаниюПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что организация ведет переговоры по поводу перехода Кирилла Халявина под флаг Испании, а обращений в федерацию по поводу будущего его нынешней партнерши Ксении Монько не поступало.Александр Горшков рад, что с Бобровой сняли дисквалификациюПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рад, что с фигуристки Екатерины Бобровой сняли дисквалификацию за употребление запрещенного вещества - мельдония.Александр Горшков: Все российские фигуристы аккредитованы на чемпионат мираПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что все российские участники чемпионата мира по фигурному катанию, в том числе и спортивные пары, прибыли в Бостон и получили аккредитации.Александр Горшков: Мельдоний очевидно плохо изученПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков высказался о положительном итоге допинг-теста олимпийской чемпионки в командном турнире Екатерины Бобровой.Александр Горшков: У Ковтуна накоплен определенный потенциал, который надо реализоватьПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который сегодня стартует в Братиславе. Он выразил надежду на успешное выступление российского фигуриста Максима Ковтуна.Александр Горшков: Желаем Кавагути скорейшего выздоровления и не терять оптимизмаПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал травму Юко Кавагути и пожелал фигуристке скорейшего выздоровления.Александр Горшков: Психологическая нагрузка на чемпионате России выше, чем на чемпионате ЕвропыПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков подвел итоги завершившегося чемпионата страны, отметив высокий уровень соревнований.Александр Горшков: Принципы отбора спортсменов на ЧЕ и ЧМ остаются неизменнымиПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что принципы отбора и формирования спортсменов в команды на чемпионаты Европы и мира остаются неизменными.Александр Горшков: Столбова и Климов могут рассчитывать на попадание на ЧЕПрезидент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов могут рассчитывать на попадание в состав сборной России на чемпионат Европы.
Теннис
Капитан сборной Румынии по теннису извинился за слова в адрес Серены Уильямс
Биатлон
Александр Тихонов: В СБР пытаются свалить всю ответственность на министерство спорта
Формула-1
У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировал
Футбол
«Бавария» продлил контракт с Алькантарой до 2021 года
все новости
Александр Горшков
Александр Горшковвсе новости