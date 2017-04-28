Александр Горшков: Конкуренция в мировом фигурном катании обострилась

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал об усилившейся конкуренции в этом виде спорта.

– В преддверии Олимпийских игр в фигурном катании конкуренция обостряется. Если раньше медали чемпионата мира завоевывали представители 8 стран, то в этом году лишь 6. В последние годы произошел резкий скачок в техническом оснащении фигуристов. Например, американец Нэтан Чен владеет всеми видами прыжков в четыре оборота.

Все это привело к тому, что ни одной стране не удалось добиться максимального количества квот для участия в Олимпийских играх. Лучшего результата удалось добиться сборной Канады – от них на Олимпиаде будет 11 участников, от России и США по 10, – сказал Горшков.