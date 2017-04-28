Team Faceless вышла в четвертьфинал The Kiev Major
Коллектив Team Faceless пробился в четвертьфинал турнира The Kiev Major.
В 1/8 финала команда обыграла филиппинскую пятерку TNC Pro Team со счетом 2:1. В следующем раунде Team Faceless сразится с победителем пары OG - Team Random.
TNC Pro Team заняла 9-16 место и получит 62 500 долларов.
Плей-офф The Kiev Major проходит с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд в чемпионата составляет 3 миллиона долларов.
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