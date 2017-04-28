Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт- : -Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Контавейт — Шарапова. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках четвертьфинала турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Начало их поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, на старте турнира Мария одолела итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а затем переиграла соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1). а Контавейт прошла хорватку Ану Конюх (7:6, 6:4) и испанку Гарбинье Мугурусу (2:6, 7:6, 6:1).

Победитель этого матча т в полуфинале сыграет с сильнейшей в противостоянии Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).

Матч

Контавейт А. (Эстония) - Шарапова М. (Россия)

Место и дата

28 апреля 15:00, , Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Екатерина Бычкова: Шарапова точно вернется в топ-10 мирового рейтингаЭксперт «Советского спорта», экс-теннисистка, входившая в топ-100 WTA Екатерина Бычкова, прокомментировала возвращение Марии Шараповой на корт.«У Шараповой сейчас нет конкуренток». Колонка Анны Чакветадзе«У Шараповой сейчас нет конкуренток». Колонка Анны ЧакветадзеНаш эксперт, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о пяти главных причинах успешного возвращения Марии Шараповой.«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Плишкова стала последней четвертьфиналисткой на турнире в ШтутгартеТретья ракетка мира чешка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.«Замена мельдонию? Это между нами». Как Шарапова пережила британскую атаку«Замена мельдонию? Это между нами». Как Шарапова пережила британскую атакуПервая пресс-конференция Марии Шараповой после дисквалификации все равно вернула ее к теме допинга.Перестреляла Макарову. Как Шарапова вышла в четвертьфинал в ШтутгартеПерестреляла Макарову. Как Шарапова вышла в четвертьфинал в ШтутгартеМария Шарапова вышла в четвертьфинал своего первого турнира после возвращения в Тур.Шамиль Тарпищев: Шараповой во встрече с Макаровой было тяжелее, чем в матче с ВинчиГлава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возвращение в большой спорт Марии Шараповой.Шарапова обыграла Макарову и вышла в третий раунд турнира в ШтутгартеМатч второго раунда турнира WTA между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой завершился победой Шараповой. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1.Шарапова – Макарова – 7:5, 6:1. Как это было«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча второго круга турнира WTA в немецком Штутгарте между россиянками Марией Шараповой и Екатериной Макаровой.Елена Веснина проиграла Карле Суарес-Наварро на турнире в ШтутгартеВ четверг российская теннисистка Елена Веснина уступила в матче второго круга теннисного турнирае в немецком Штутгарте испанке Карле Суарес-Наварро со счетом 2:6, 4:6.Светлана Кузнецова завершила выступление на турнире в ШтутгартеВ четверг российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в матче второго круга теннисного турнирае в немецком Штутгарте немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 3:6.«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция на камбэк Марии«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция на камбэк МарииМария Шарапова вернулась после 15-месячной дисквалификации и теннисный мир встал на уши.Павел Колобков: Поздравляю Марию Шарапову с возвращением на кортМинистр спорта РФ Павел Колобков поздравил теннисистку Марию Шарапову с возвращением на корт после 15-месячной дисквалификации.Шарапова назвала беременность одним из лучших подарков для Серены УильямсРоссийская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на новость о беременности американской коллеги Серены Уильямс.Мария Шарапова: Я ждала этого момента 15 месяцев, поэтому весь день ходила с улыбкойРоссийская теннисистка Мария Шарапова в эксклюзивном интервью «Матч ТВ» поделилась впечатлениями от возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации.Шарапова против Макаровой. Анонс главного матча дня в ШтутгартеШарапова против Макаровой. Анонс главного матча дня в ШтутгартеСегодня Мария Шарапова сыграет с Екатериной Макаровой за выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте.Возвращение Шараповой и голевая феерия «Реала», «Барсы», «ПСЖ», «Боруссии» Д и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.Шамиль Тарпищев: Старт у Шараповой получился великолепнымПрезидент Федерации тенниса России прокомментировал победу Марии Шараповой в первом матче после возвращения.Она вернулась! Как Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииОна вернулась! Как Шарапова выиграла первый матч после дисквалификацииВернувшись на корт после 15-месячной дисквалификации, Мария Шарапова выиграла свой первый матч.Мария Шарапова: Вернуться на корт – лучшее чувство в мире (видео)Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Робертой Винчи (7:5, 6:3) в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Штутгарте.
Теннис
Капитан сборной Румынии по теннису извинился за слова в адрес Серены Уильямс
Биатлон
Александр Тихонов: В СБР пытаются свалить всю ответственность на министерство спорта
Формула-1
У Райкконена лучшее время в первой практике Гран-при России, Квят – 11-й, Сироткин – не финишировал
Футбол
«Бавария» продлил контракт с Алькантарой до 2021 года
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
WTA Tour
WTA Tour