Контавейт — Шарапова. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В рамках четвертьфинала турнира WTA в немецком Штутгарте россиянка Мария Шарапова сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
Начало их поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Напомним, на старте турнира Мария одолела итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), а затем переиграла соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1). а Контавейт прошла хорватку Ану Конюх (7:6, 6:4) и испанку Гарбинье Мугурусу (2:6, 7:6, 6:1).
Победитель этого матча т в полуфинале сыграет с сильнейшей в противостоянии Кристина Младенович (Франция) – Карла Суарес-Наварро (Испания).
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Шарапова М. (Россия)
Место и дата
28 апреля 15:00, , Текстовая трансляция
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