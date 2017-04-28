Александр Горшков: Перед Олимпиадой есть опасения за танцы на льду и мужское катание

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции рассказал о текущих проблемах этого вида спорта.

– Танцы на льду и мужской одиночное катание те виды, которые отстают от остальных. Но в мужском катании сейчас сверхжесткая конкуренции, там победители меняются очень быстро. Мы будем работать, шансы всегда есть. Миша Коляда, дебютируя на ЧМ прошлого года, сумел стать четвертым. Сейчас он практически освоил четверной лутц и постоянно растет технически.

Танцы на льду – особый вид. Смена лидеров там происходит значительно сложнее. Поэтому Кате Бобровой и Диме Соловьеву было сложно выступать – они пропустили последние два чемпионата мира, в том числе из-за той истории с мельдонием. В итоге подозрения не подтвердились, но перед нами никто не извинился, а ребята пропустили важный старт. Возвращаться в этом виде всегда сложно, но мы верим, что ребята могут включиться в борьбу, — сказал Горшков.