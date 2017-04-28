Три забитых пенальти Хубулова стали повторением советского рекорда 1961 года

В игре 25-го тура «Анжи» - «Томь» (3:3) произошло редчайшее событие: полузащитник махачкалинцев Арсен Хубулов забил три мяча с одиннадцатиметровой отметки.

Это первый случай в высшем дивизионе чемпионата России, когда один футболист реализует в матче три пенальти.

В чемпионатах СССР был только один подобный случай. 4 июля 1961 года московский торпедовец Геннадий Гусаров в Москве забил три одиннадцатиметровых удара в ворота ленинградского «Адмиралтейца», а игра закончилась со счетом 6:3.