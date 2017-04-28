Этери Тутберидзе: Поговорим, когда Щербакова и Трусова начнут делать четверные на соревнованиях

Заслуженный тренер России, наставница двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе в рамках пресс-конференции, посвященной итогам сезона в фигурном катании, рассказала о том, давят ли на ее подопечную успехи других спортсменок.

– Щербакова и Трусова штампуют на тренировках четверные прыжки? Пусть они их сначала на соревнованиях отштампуют, тогда и поговорим, – сказала Тутберидзе.