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Этери Тутберидзе: Поговорим, когда Щербакова и Трусова начнут делать четверные на соревнованиях

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России, наставница двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе в рамках пресс-конференции, посвященной итогам сезона в фигурном катании, рассказала о том, давят ли на ее подопечную успехи других спортсменок.

– Щербакова и Трусова штампуют на тренировках четверные прыжки? Пусть они их сначала на соревнованиях отштампуют, тогда и поговорим, – сказала Тутберидзе.

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