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Александр Мостовой: Разгром ЦСКА над «Локомотивом» не давит на «Спартак»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Корреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым в преддверии дерби красно-белых против ЦСКА.

Напомним, игра между командами состоится 30 апреля на домашней арене армйцев, которые перед этой встречей обыграли «Локомотив» со счетом 4:0.

– Разгром ЦСКА над «Локомотивом» давит на «Спартак»?
– Думаю, нет. Да, они наверняка смотрели этот матч, но дополнительного давления по этому поводу у них нет. Вот, например, мне девять человек из десяти сказали, что это не армейцы так хорошо сыграли, это «Локо» был ужасным. С чем это связано? Не могу сказать, нужно спрашивать об этом у Юрия Семина. Но в любом случае, даже ничейный результат приблизит команду Массимо Карреры к чемпионскому титулу, – считает Мостовой.

Прогноз Александра Мостового на дерби ЦСКА – «Спартак» читайте завтра, в 12.00 мск, на сайте «Советского спорта».

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Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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