Александр Мостовой: В ЦСКА нет замены Дзагоеву, Головину будет очень непросто

Корреспондент «Советского спорта» пообщался с бывшим полузащитником московского «Спартака» Александром Мостовым в преддверии дерби красно-белых против ЦСКА.

Напомним, игра между командами состоится 30 апреля на домашней арене армйцев, которые перед этой встречей обыграли «Локомотив» со счетом 4:0.

– Алан Дзагоев получил травму, что, конечно, на руку «Спартаку». Кто может заменить этого игрока в предстоящем дерби?

– Кстати, верно подмечено. Вы ведь помните, что он не сыграл весь матч с «Локомотивом», а это один из ключевых игроков ЦСКА. Будь Алан на поле, все для гостей сложилось бы еще хуже.

Что касается его возможной замены, – продолжает Мостовой, – то в ЦСКА нет такого человека. Да, есть Александр Головин, которое много определяет. Другое дело, что Дзагоев – есть Дзагоев. Нет, я не хочу сказать, что Головин чем-то хуже, или у них разный уровень. Просто Александру будет очень тяжело заменить своего партнера. Но лично мне кажется, что через года два-три у него это обязательно получится, – считает Мостовой.



Прогноз Александра Мостового на дерби ЦСКА – «Спартак» читайте завтра, в 12.00 мск, на сайте «Советского спорта».



Александр Мостовой: Разгром ЦСКА над «Локомотивом» не давит на «Спартак»

