Артур Григорьянц: «Спартак» оштрафован на 120 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о том, что комитет оштрафовал «Спартак» на 120 тысяч рублей после матча 25-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

«По матчу «Спартак» - «Урал»: за использование болельщиками хозяев пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики - на 90 тысяч рублей, - сказал Григорьянц ТАСС.

Напомним, московский клуб после 25 игр лидирует в чемпионате, имея в активе 57 очков. В следующем туре подопечные Массимо Карреры 30 апреля на выезде сыграют с ЦСКА.