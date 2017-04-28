Этери Тутберидзе: Включим четверной в программу, когда Женя будет готова

Заслуженный тренер России, наставница двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе в рамках пресс-конференции, посвященной итогам сезона в фигурном катании, рассказала о том, когда в программу ее подопечной будет включен четверной прыжок.

– Если к моменту начала соревнований Женя будет стабильно исполнять четверной прыжок, мы включим его в программу. Просто надо понимать, что прыжок должен исполняться не просто на выезд, его нужно докручиваться. Любой недокрученный прыжок обнуляется и прыгать неподготовленные четверные рискованно, – сказала Тутберидзе.

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