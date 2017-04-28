Шамил Хуснутдинов: Зарипов – в поле зрения «Ак Барса»

Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов рассказал о том, заинтересован ли казанский клуб в приглашении нападающего Даниса Зарипова, чей контракт с «Магниткой»заканчивается 30 апреля этого года.

– В поле нашего зрения он есть, но задача не в том, чтобы привезти одну звезду, - говорит Хуснутдинов в интервью «БИЗНЕС Online». – Если брать кого-то в команду, надо понимать, с кем он будет играть. Пока рано говорить что-то конкретно.

Ранее Зарипов выступал за «Ак Барс» в течение 12 сезонов (2001-2013).

Напомним, в минувшем сезоне Зарипов провел 56 матчей и набрал 45 (16+29) очков.