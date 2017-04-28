Евгения Медведева: В олимпийском сезоне лишние прыжки исполнять не буду

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в рамках пресс-конференции, посвященной итогам сезона, рассказала о лишних прыжках во время прокатов.

– Нет, в олимпийский сезон буду делать все строго по плану. Действительно, когда я прыгнула лишний прыжок во время исполнения программы, – это была моя самодеятельность. Во время проката, сопоставив все за и против, я поняла, что есть возможность показать чуть больше, чем все остальные, даже понимая, что из-за этого будут снижены оценки. Сильно ли мне за это влетело? Мне потом ясно дали понять, что не стоит так больше делать, – сказала Медведева.

Этери Тутберидзе: Включим четверной в программу, когда Женя будет готова