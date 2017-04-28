Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 3Питтсбург
Футбол  Локомотив (мол)- : -Рубин (мол)
Футбол  Анже- : -Лион
Теннис  Контавейт3:3Шарапова
Футбол  Байер- : -Шальке 04
Футбол  Вильярреал- : -Спортинг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Редкий случай, когда «Тоттенхэм» фаворит в матче с «Арсеналом»

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Это один из редких случаев, когда «Тоттенхэм» является фаворитом. Наш приоритет – финиш в первой четверке, после этого, из чувства гордости и стабильности наших результатов мы постараемся обойти в таблице «шпор». Но в первую очередь нужно пробиться в топ-4.

Под вопросом участие Лорана Косьелни. Вчерашние новости по этому поводу были положительным. Шансы, что он сыграет, 60 на 40. Мустафи пропустит еще две недели», - сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матча «Тоттенхэм» - «Арсенал» состоится 30 апреля на поле стадиона «Уайт Харт Лейн». 

Матч

Тоттенхэм - Арсенал

Место и дата

30 апреля 18:30, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ловрен подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»Ловрен подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»Защитник Деян Ловрен продлил контракт с «Ливерпулем». Соглашение рассчитано на долгосрочный период, при этом точные его сроки не называются.Два мерзких поступка звезд АПЛ, после которых вы перестанете их любитьДва мерзких поступка звезд АПЛ, после которых вы перестанете их любитьАлексис Санчес и Серхио Агуэро в главных матчах английского тура заслужили как минимум неуважение.«Реал» договорился с де Хеа об условиях контрактаМадридский «Реал» договорился с голкипером «Манчестер Юнайтед» Давидом де Хеа об условиях контракта, сообщает Marca.«Арсенал» снова попытается купить БаккуФорвард «Милана» Карлос Бакка может начать следующий сезон в «Арсенале».Жозе Моуринью: Удаление Феллайни? Я видел Агуэро в туннеле, с ним все в порядкеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об удалении полузащитника Маруана Феллайни в перенесенном матче 26-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».Сюда бы Ибрагимовича! Почему не забили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»Сюда бы Ибрагимовича! Почему не забили «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»Манчестерское дерби не порадовало любителей атакующего футбола – забить команды не смогли. «Советский спорт» объясняет, почему так вышло.«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Вашингтон» пасует перед Кросби, новый скандал в РФПЛ и безголевое дерби в Манчестере. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Браво пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити»Чилийский голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.Хосеп Гвардиола: Я вполне доволен ничьей с «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» боролся за ничьюГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью подвел итоги дерби с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью, не забив ни одного мячаПеренесенный матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Манчестер Сити» – «МЮ». Браво получил травму и был замененГолкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво получил травму в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Из-за этого он был заменен.«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0. Как это былоВ рамках перенесенного матча 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед».Александр Елагин: «МЮ» находится на подъеме благодаря ИбрагимовичуАлександр Елагин: «МЮ» находится на подъеме благодаря ИбрагимовичуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин поделился ожиданиями от предстоящей встречи между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».Турецкий клуб намерен приобрести ФеллайниКак сообщает Goal со ссылкой на Milliyet, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может перебраться в чемпионат Турции.«Ливерпуль» презентовал новую форму на сезон-2017/18 (фото)Сегодня «Ливерпуль» представил новую форму на сезон 2017/18. Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.Йоан Беналуан: «Лестер» – супер-командаФранцузский защитник «Лестера» считает, что, хотя команда в чемпионате на 15-м месте, все у нее идет отлично.Александр Елагин: У «Манчестер Сити» есть одна серьезная проблемаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Елагин оценил состояние «Манчестер Сити» в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в в 26-м туре АПЛ.Шекспировская трагедия и чилийская комедияШекспировская трагедия и чилийская комедияОбозреватель «Советского спорта» о матче, в котором «канониры» обеспечили себе попадание в еврокубки.
Футбол
После матча с «Уралом» «Спартак» оштрафован на 120 тысяч рублей
Футбол
Александр Мостовой: Разгром ЦСКА над «Локомотивом» не давит на «Спартак»
Фигурное катание
Александр Горшков: Перед Олимпиадой есть опасения за танцы на льду и мужское катание
Теннис
Капитан сборной Румынии по теннису извинился за слова в адрес Серены Уильямс
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости