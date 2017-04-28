Арсен Венгер: Редкий случай, когда «Тоттенхэм» фаворит в матче с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего матча 35-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».

«Это один из редких случаев, когда «Тоттенхэм» является фаворитом. Наш приоритет – финиш в первой четверке, после этого, из чувства гордости и стабильности наших результатов мы постараемся обойти в таблице «шпор». Но в первую очередь нужно пробиться в топ-4.

Под вопросом участие Лорана Косьелни. Вчерашние новости по этому поводу были положительным. Шансы, что он сыграет, 60 на 40. Мустафи пропустит еще две недели», - сказал Венгер на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матча «Тоттенхэм» - «Арсенал» состоится 30 апреля на поле стадиона «Уайт Харт Лейн».