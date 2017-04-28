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Издание Daily Star назвало Владимира Кличко российским боксером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британское издание Daily Star по ошибке назвало украинского боксера-тяжеловеса Владимира Кличко россиянином.

«Российский гигант бокса Владимир Кличко помолвлен со сногсшибательной американской актрисой Хейден Панеттьер», - говорится в подписи к фотографии на сайте издания.

Напомним, в субботу, 29 апреля украинский боксер проведет поединок с британцем Энтони Джошуа, бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». 

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