Издание Daily Star назвало Владимира Кличко российским боксером

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Владимир Кличко: В моем халате будет флешка, на которой видеозапись с прогнозом на бой Джошуа Украинский боксер тяжелого веса Владимир Кличко сказал, что выйдет на бой с Энтони Джошуа в халате, в который будет зашита флешка, содержащая прогноз на бой.

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Букмекеры считают Джошуа фаворитом в поединке с Кличко 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко. Букмекеры отдают предпочтение британцу.

ВИДЕО ДНЯ: Дуэль взглядов Кличко и Джошуа На пресс-конференции перед боем за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа состоялась дуэль взглядов.

Тарас Шелестюк: Если дойдет до решения судей, то победу в поединке с Кличко отдадут Джошуа Чемпион мира 2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в составе сборной Украины поделился ожиданиями от поединка Энтони Джошуа и Владимира Кличко.

Бернд Бенте: Кличко в бою с Джошуа докажет, что поражение от Фьюри – случайность Управляющий директор Klitschko Management Group Бернд Бенте дал комментарий перед боем Владимира Кличко с британцем Энтони Джошуа, вспомнив поражение от Тайсона Фьюри.

Виталий Кличко: Если Владимир будет сфокусирован в бою, у Джошуа нет шансов Бывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего брата – Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

Леннокс Льюис: Если Кличко проиграет Джошуа, ему будет лучше завершить карьеру Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился ожиданиями от поединка Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

Деонтей Уайлдер: Чтобы победить Джошуа, Кличко должен перестать быть хорошим парнем Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о том, что может принести успех Владимиру Кличко в предстоящем поединке с Энтони Джошуа.

Роуч считает, что Джошуа победит Владимира Кличко в титульном поединке Известный американский специалист Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Американец Филдс стал рефери поединка Кличко – Джошуа Названы судьи, которые будут работать на поединке за звание чемпиона мира тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Сергей Ребров: Уверен, что Кличко будет полностью готов к поединку с Джошуа Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров пожелал украинскому боксеру тяжелого веса Владимиру Кличко удачи в поединке с Энтони Джошуа.

Виталий Кличко поддержит брата в углу ринга во время поединка с Джошуа Бывший чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко будет поддерживать своего брата Владимира в углу ринга в поединке проив Энтони Джошуа. Об этом сообщил сам Кличко.

Бой Кличко – Джошуа будет показан по российскому телевидению Поединок за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Виталий Кличко: После боя с Джошуа новых шансов у Владимира уже не будет Экс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от боя своего младшего брата Владимира с Энтони Джошуа.