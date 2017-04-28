Филиппо Индзаги: За последнее время никто из тренеров «Милана» не сработал лучше меня
Бывший главный тренер
«Милана» Филиппо Индзаги рассказал о своей работе в клубе.
«Карьера тренера – более сложная, чем карьера игрока, зато ты больше радуешься успехам. А последняя победа всегда более приятная.
Я получал удовольствие от работы на футбольном поле, работы и общения с игроками. Я не думаю о прошлом. У меня было много трудностей в «Милане», но я никогда не терял веры.
Мы знаем, что происходило в последнее время. За последнее время никто не сработал лучше меня. Даже после того, как были потрачены 100 миллионов евро, и состав стал сильнее, чем был у меня.
Я знал, что если бы мне дали возможность поработать, я бы мог повлиять на ситуацию», – приводит Football Italia слова Индзаги.
Напомним, под руководством Индзаги «Милан» занял десятое место в сезоне 2014/2015.