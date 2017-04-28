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Филиппо Индзаги: За последнее время никто из тренеров «Милана» не сработал лучше меня

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Милана» Филиппо Индзаги рассказал о своей работе в клубе.

«Карьера тренера – более сложная, чем карьера игрока, зато ты больше радуешься успехам. А последняя победа всегда более приятная.

Я получал удовольствие от работы на футбольном поле, работы и общения с игроками. Я не думаю о прошлом. У меня было много трудностей в «Милане», но я никогда не терял веры.

Мы знаем, что происходило в последнее время. За последнее время никто не сработал лучше меня. Даже после того, как были потрачены 100 миллионов евро, и состав стал сильнее, чем был у меня.

Я знал, что если бы мне дали возможность поработать, я бы мог повлиять на ситуацию», – приводит Football Italia слова Индзаги.

Напомним, под руководством Индзаги «Милан» занял десятое место в сезоне 2014/2015.

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