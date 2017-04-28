«Интер» претендует на Стротмана и Крыховяка

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман и полузащитник Гжегож Крыховяк могут начать следующий сезон в «Интере».

По данным Gazzetta dello Sport, в «Роме» уже дали понять, что готовы рассмотреть предложение «Интера» по Стротману, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

«Нерадзурри» готовы предложить за 27-летнего голландца 20 миллионов евро, тогда как в «Роме» рассчитывают, что сумма трансфера приблизится к 30 миллионам.

С переходом Крыховяка, который редко играет за «ПСЖ», должно возникнуть меньше сложностей. К тому же, «Интер» был близок к подписанию 27-летнего поляка уже в зимнее трансферное окно.