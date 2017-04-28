Стартовал второй этап подготовки к Overwatch World Cup 2017

Blizzard открыла голосование за участников отборочного комитета, задачей которого будет выбор сильнейшей команды, которая представит эту страну на чемпионате мира.



Члены отборочного комитета будут сопровождать свои команды при условии их выхода в групповой и финальный этапы соревнований.



Каждому дается три голоса, которые можно отдать за кандидатов в отборочный комитет своей страны. Голосование закроется 5 мая, а состав комитетов будет объявлен 8 мая.



32 страны, занимающие верхушку рейтинга, будут разделены на четыре группы. Этим летом в Европе, Азии и Северной Америке внутри каждой группы соревнования пройдут вживую. В каждом из них восемь команд из разных стран поборются за первое и второе места — они станут пропуском в финал чемпионата мира по Overwatch, который пройдет с 3 по 4 ноября в рамках выставки BlizzCon 2017.

Напомним, что в 2016 году в финале Overwatch World Cup сборная России уступила представителям Южной Кореи со счетом 0:4.