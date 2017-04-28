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Член комитета ФИФА по аудиту Лай признал, что получал взятки

Источник:  ESPN FCКомментарии

Президент Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признан виновным в получении взятки при выборах президента ФИФА 2011 года.

Лай, который входит в комитет по маркетингу Азиатской конфедерации футбола (АФК) и в комитет по аудиту и соблюдению норм ФИФА, признал, что получил 100 тысяч долларов от одного из чиновников АФК.

Также он подтвердил, что с 2009 по 2014 годы получил в общей сумме 850 тысяч долларов от чиновников АФК, чтобы действовать в их интересах.

Отметим, что дело Лая, который является гражданином США, ведет суд в Бруклине.

Добавим, что победителем на выборах президента ФИФА в 2011 году стал швейцарец Зепп Блаттер. 

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