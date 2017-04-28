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Андрей Новосадов: В 98-м у нас действительно была армейская банда

Сергей Расторгуев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов рассказал «Советскому спорту» о боевом настрое команды перед победным матчем со Спартаком (4:1), который состоялся в 1998-м году.

– Мы понимали, что догнать «Спартак» будет тяжело, но вот обыграть их, мы были готовы. ЦСКА, на тот момент, много лет не мог выиграть у своего главного конкурента. В ту победу верили все в клубе. Тренера, административный состав, футболисты, врачи, болельщики. Мы все были одной семьей, бились друг за друга. В 98-м у нас действительно была армейская банда.

Я верю, что борьба за золото еще не закончена. ЦСКА – фаворит в этой встрече. Если армейцы сумеют обыграть красно-белых, то отрыв сократится до четырех очков, а играть еще много матчей. Битва за чемпионство только начинается.

Матч

ЦСКА - Спартак

Место и дата

30 апреля 17:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Спартак»?

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