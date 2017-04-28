«Валенсия» отправилась на матч с «Реалом» без трех игроков основы
«Валенсия» отправилась в Мадрид на матч 35-го тура испанской Примеры с «Реалом» без трех игроков основного состава, сообщает официальный сайт «летучих мышей».
На «Сантьяго Бернабеу» «Валенсии» не помогут защитник Жоау Конселу, полузащитник Энцо Перес и нападающий Симоне Дзадза.
В свою очередь у «сливочных» матч пропустят Гарет Бэйл и Пепе.
Напомним, матч «Реал» — «Валенсия» состоится завтра, 29 апреля и начнется в 17:15 по московскому времени.
Матч
Место и дата
29 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
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