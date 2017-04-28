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Николай Зайцев: Если бы я сыграл, как Рамос с «Баварией», Гаджиев отправил бы меня в Новороссийск

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Защитник пермского «Амкара» Николай Зайцев поделился впечатлениями от работы под руководством Гаджи Гаджиева.

– Прибавил ли я в тактике в «Амкаре»? Конечно. Самый главный нюанс, над которым Гаджиев со мной работает. Когда я только начинал играть за «Амкар», было много суеты, а сейчас я уверен не только в себе, но и в ребятах. Понятно, что не без ошибок, но они у всех бывают. Столько бывает привозов даже в самых сильных лигах. Мы – еще цветочки. Да если бы я сыграл так же, как Серхио Рамос с «Баварией», меня Муслимыч уже отправил бы в отпуск в Новороссийск, – передает слова футболиста официальный сайт пермского клуба.

Добавим, что в текущем сезоне РФПЛ «Амкар» после 25 туров, имея в своем активе 34 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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