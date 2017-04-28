Александр Филиппенко: Вели Квапила после Нового года
Вице-президент «Амура»
Александр Филиппенко рассказал о работе клуба на трансферном рынке в
межсезонье.
– Первый наш трансфер уже известен – мы договорились о подписании контракта с чемпионом мира-2010, двукратным обладателем Кубка Гагарина Мареком Квапилом, – приводит слова Филиппенко официальный сайт «Амура». – В принципе вели Квапила уже после Нового года, понимали, какую позицию в «Амуре» он может усилить. Радует, что совсем недавно этот опытный форвард стал чемпионом Экстралиги в составе «Кометы» из Брно. Могу сказать, что Квапил – не последний новичок «Амура». Но нужно дождаться 30 апреля, когда трансферная кампания официально откроется.
– Какие позиции
намерены укрепить?
– Надеемся усилить все линии команды, за исключением вратарской, которая у нас полностью укомплектована.
– Как в клубе
определяется трансферная политика?
– Вместе с главным тренером Андреем Мартемьяновым, с которым мы уже подписали полноценный контракт, и нашей селекционной службой определяем потенциальных новичков. Ну а окончательное решение принимает президент «Амура» Могильный.
Напомним, в нынешнем сезоне «Амур» занял в регулярном чемпионате 12-е место Восточной конференции.