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Александр Филиппенко: Вели Квапила после Нового года

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Вице-президент «Амура» Александр Филиппенко рассказал о работе клуба на трансферном рынке в межсезонье.

– Первый наш трансфер уже известен – мы договорились о подписании контракта с чемпионом мира-2010, двукратным обладателем Кубка Гагарина Мареком Квапилом, – приводит слова Филиппенко официальный сайт «Амура». – В принципе вели Квапила уже после Нового года, понимали, какую позицию в «Амуре» он может усилить. Радует, что совсем недавно этот опытный форвард стал чемпионом Экстралиги в составе «Кометы» из Брно. Могу сказать, что Квапил – не последний новичок «Амура». Но нужно дождаться 30 апреля, когда трансферная кампания официально откроется.

– Какие позиции намерены укрепить?
– Надеемся усилить все линии команды, за исключением вратарской, которая у нас полностью укомплектована.

– Как в клубе определяется трансферная политика?
– Вместе с главным тренером Андреем Мартемьяновым, с которым мы уже подписали полноценный контракт, и нашей селекционной службой определяем потенциальных новичков. Ну а окончательное решение принимает президент «Амура» Могильный.

Напомним, в нынешнем сезоне «Амур» занял в регулярном чемпионате 12-е место Восточной конференции.

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