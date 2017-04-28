Казаков стал послом Саранска на ЧМ-2018

Футбольный комментатор Илья Казаков стал послом Саранска как города-организатора чемпионата мира, сообщает Welcome2018.com.

«Бабушка по материнской линии была из деревни с удивительным названием – Свеженькая, – рассказал Казаков. – Как сейчас помню адрес, который я выводил на конвертах: Мордовская АССР, Зубово-Полянский р-н, дер. Свеженькая

Для меня, уже совершенно городского мальчугана, деревенская жизнь была веселым недоразумением. Вокруг были заповедные леса, до границы с рязанской областью – рукой подать. Я кайфовал, копал картошку в августе, плавал в прудах на плотах из бывших калиток. Собирал корзины грибов и ягод. И учил новые слова – мордва (бабушка была русской, и этого слова я в своей подмосковной жизни не слышал), дойка, выпас».

Ранее роль посла Саранска приняли четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, радиоведущая Татьяна Гордеева, заслуженный артист Республики Мордовия Станислав Дужников, народный артист России Игорь Бутман и форвард «Динамо» Кирилл Панченко.