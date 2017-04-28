«Урал» выпустил футболки в честь выхода в финал Кубка России

Футбольный клуб «Урал» выпустил ограниченную партию футболок, посвященную выходу команды в финал Кубка России, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу екатеринбургской команды.

На футболке изображен олимпийский стадион «Фишт», на котором будет проходить финальный матч, футболисты «Урала», празднующие очередную победу, и главный трофей турнира – кубок России. Кроме того, на футболку нанесен хэштег #яедувсочи, объединяющий фотографии болельщиков «Урала» во всех социальных сетях.

Уже сейчас они доступны для покупки в официальном магазине клуба по цене 350 рублей.

Напомним, матч против московского «Локомотива» состоится 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».