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Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом» на два года

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с хоккейным клубом на два года.

«Хоккейный клуб «Ак Барс» и главный тренер Зинэтула Билялетдинов продлили соглашение еще на два года», – сообщается на официальном сайте казанской команды.

Добавим, что Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года (кроме 2011-2014 гг.). За это время «Ак Барс» трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне «Ак Барс» дошел до финала Восточной конференции, в котором в четырех матчах проиграл серию магнитогорскому «Металлургу».

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