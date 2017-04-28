Брэйден Холтби: Мы играли здорово, и если так будет и дальше – добьемся успеха

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3:2).

«Не думаю, что мы разочарованы, – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ. – Мы понимаем, что провели сильный матч. Я знаю, что мне нужно играть лучше, если мы хотим рассчитывать на успех. И это ключевой момент. Но мы играли здорово, и если так будет и дальше – добьемся успеха».

Напомним, в начале второго периода «Вашингтон» пропустил две шайбы с разницей в 52 секунды. После этого голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сравняли счет, но «Питтсбург» вырвал победу.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.