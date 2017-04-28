Брэйден Холтби: Мы играли здорово, и если так будет и дальше – добьемся успеха
Голкипер «Вашингтона»
Брэйден Холтби подвел итоги первого матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
(3:2).
«Не думаю, что мы разочарованы, – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ. – Мы понимаем, что провели сильный матч. Я знаю, что мне нужно играть лучше, если мы хотим рассчитывать на успех. И это ключевой момент. Но мы играли здорово, и если так будет и дальше – добьемся успеха».
Напомним, в начале второго периода «Вашингтон» пропустил две шайбы с разницей в 52 секунды. После этого голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова сравняли счет, но «Питтсбург» вырвал победу.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Питтсбург - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы:
Кросби (Хорнквист, Гюнцель), 20:12 (0:1). Кросби (Хорнквист, Мяяття), 21:04 (0:2). Овечкин (Эллер, Оши), 38:17 (1:2). Кузнецов (Нисканен), 48:05 (2:2). Бонино (Коул, Уилсон), 52:36 (2:3).
Место и дата
28 апреля 02:30, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция